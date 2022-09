Nubifragi e grandinate: l'ex uragano Danielle arriva a Napoli e in tutta la Campania

Da giovedì alta pressione in indebolimento sulla Campania, con tempo via via più instabile a causa di umide correnti sud-occidentali pilotate dall'ex uragano Danielle presente sulla Penisola Iberica, come spiega Edoardo Ferrara di 3BMeteo a NapoliToday.

Giovedì nubi in aumento con qualche rovescio o temporale anche di forte intensità in particolare sulle province settentrionali della Regione, in primis il Casertano.

Venerdì si rinnova marcata instabilità atmosferica, questa con rovesci e temporali più frequenti, per quanto dislocati in modo estremamente irregolare nel territorio, con alcune zone che potranno rimanere a secco e altre limitrofe sotto i nubifragi.

A tal proposito, saranno possibili fenomeni anche violenti con grandine e forti raffiche di vento, oltre a nubifragi e allagamenti, in particolare tra le province di Caserta, Napoli e Avellino, ma non esclusi anche su Salerno e provincia: possibili picchi locali di oltre 40-50mm e raffiche talora di oltre 70-80km/h.

Sabato ancora instabilità con transito di un fronte freddo in particolare tra pomeriggio e sera, responsabile di una ulteriore passata di rovesci e temporali da Nord verso Sud, contestualmente a venti anche forti dapprima di Libeccio, poi di Maestrale a fine giornata con mari mossi o molto mossi. In questa fase le temperature, dopo il sopra media di questi giorni, caleranno in modo anche sensibile durante la serata.

La domenica si prospetta assolata ma decisamente più fresca, con clima anzi frizzante all'alba quando sulle zone interne si potrà scendere anche sotto i 12-14°C.