Tempesta di Santa Cecilia, netto peggioramento a Napoli: possibili allagamenti e raffiche di vento molto forti

Allerta meteo arancione su tutta la Campania per il 22 novembre, come preannunciato dalla Protezione Civile che invita i sindaci dei comuni a porre in essere le dovute precauzioni. Sono gli effetti della tempesta di Santa Cecilia che sin sta per abbattere sull'Italia nelle prossime ore.

Tempo in netto peggioramento sulla città di Napoli per l’arrivo di un’intensa perturbazione collegata a un vortice di bassa pressione. Le prime piogge sono attese nella tarda serata di lunedì poi in nottata possibilità dei primi forti temporali, temporali che alternati a poche schiarite potranno interessare tutta la provincia nel corso di martedì. Possibili locali criticità per allagamenti. Un miglioramento è atteso solo verso sera. Le temperature massime sono previste in lieve diminuzione, non oltre i 17°C mentre le minime saranno in aumento, spiegano gli esperti di 3BMeteo.it.

Forti venti prima di Libeccio poi di Ponente che soffieranno lungo tutta la costa causando anche delle mareggiate. Il tempo sarà in prevalenza discreto anche se ancora un po’ ventoso mercoledì poi qualche disturbo è atteso giovedì, venerdì soleggiato mentre nel weekend torneranno piogge e temporali.

Possibili chiusure delle scuole a Napoli e in provincia, le decisioni saranno prese però nelle prossime ore.