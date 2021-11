Maltempo su Napoli e provincia: ecco quanto durerà

Una nuova ondata di maltempo sta colpendo in queste ore Napoli. La perturbazione dovrebbe lasciare la città non prima di mercoledì 10 novembre, anche se miglioramenti dovrebbero verificarsi già dalla mattinata di martedì. L'allerta meteo della Protezione Civile per la Campania è fissata al momento sino alle ore 9.00 di domani.

Previsioni meteo

Temporali intensi nel pomeriggio dell'8 novembre, poi il maltempo dovrebbe attenuarsi già da martedì nove novembre. Da mercoledì 10 invece è atteso finalmente cielo sereno o poco nuvoloso con temperature massime tra i 20 e i 23 gradi e minime tra i 13 e i 16 gradi. Tempo stabile sino a venerdì, prima di una nuova perturbazione che colpità Napoli e provincia nel weekend.