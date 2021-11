Napoli nella stretta del maltempo anche nel weekend: in arrivo piogge e vento

L'instabilità continuerà a farla da padrona, anche nei prossimi giorni, su Napoli e il resto della Campania. Tuttavia, come spiegano gli esperti di 3bmeteo.com, la situazione è in netto miglioramento, in considerazione anche delle ore difficili che le province campane hanno affrontato. Piogge e venti moderati, però, segneranno ancora le nostre giornate, almeno fino a domenica quando si inizierà anche a registrare un aumento delle temperature.

Il meteo per oggi, venerdì

A Napoli oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2854m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio assenti e proverranno da Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Il meteo per sabato

A Napoli domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3255m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: vento.

Il meteo per domenica

A Napoli domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3423m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.