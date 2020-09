Irrompe l'autunno, temperature in picchiata e maltempo: preparate i giubbini

E' in arrivo l'aria di bassa pressione sull'Europa centro-occidentale, da cui si dipartono corpi di aria umida e instabile che puntano il Mediterraneo centrale e parte d'Italia, come riporta 3BMeteo.

Porterà tempo instabile su buona parte del Nord. Maggiori schiarite al Sud, salvo un po' di variabilità diurna sulle zone interne peninsulari e sul nord della Sicilia da mercoledì, ma il tempo peggiorerà nel weekend con temporali che si abbatteranno su Napoli e su tutta la Campania venerdì 25 e sabato 26 settembre.

Temperature in picchiata, oscilleranno in questa settimana tra i 17-19 le minime e i 20-24 le massime. Ma da lunedì prossimo assisteremo ad un graduale ma inesorabile abbassamento delle minime che toccheranno i 12 gradi facendoci piombare improvvisamente in pieno autunno.