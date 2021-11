Napoli città del sole? Mito (quasi) sfatato: è più piovosa di Torino e Milano

Il paese del sole e del mare, un posto al sole, 'o sole mio. Napoli è una città che la cultura classica e popolare ha da sempre associato alla luce, al bel tempo, ad un clima accogliente.

In realtà un confronto dei dati 3BMeteo sulla pioggia caduta da un anno a questa parte, con le due principali città del Nord – Torino e Milano – dimostra qualcosa di apparentemente insospettabile: il capoluogo partenopeo è più piovoso: 2.583 milimentri a Napoli, 1.689 a Milano e 1.424 a Torino.

Dati che in realtà a ben vedere non bastano a sfatare del tutto il mito del bel tempo partenopeo, difeso evidentemente da temperature mediamente più alte e da un numero di giorni di sole maggiore rispetto alle due "competitor" settentrionali.

Come mai tanta pioggia quindi? Basta fare le cose per bene: non sono certo le canoniche "due gocce", quelle che solitamente cadono in città col maltempo. Basti pensare alla violenza delle più recenti bombe d'acqua per comprendere quanto facilmente si possa arrivare a superare addirittura di un metro città dalla nomea meno mite.