Maltempo in tutta la Campania: ecco cosa accadrà a Napoli

Netto cambio di scenario barico sull'Europa: ora l'autunno fa sul serio. Si spalanca infatti la porta atlantica anche sul Mediterraneo dove arriveranno in serie perturbazioni che apriranno ad una fase piovosa duratura sull'Italia. Naturalmente coinvolta anche la Campania, che nel corso della settimana sarà investita da piogge e temporali talora di forte intensità. Nello specifico mercoledì prima perturbazione con rovesci e temporali in transito da Nordovest verso Sudest, più intensi sui settori costieri, sul Casertano, sul Cilento e in generale a ridosso del Matese, dove non si escludono locali nubifragi con picchi anche di oltre 40-50mm. Saranno dunque possibili locali criticità e allagamenti. Il tutto accompagnato da venti anche sostenuti di Libeccio e mari mossi o molto mossi, come rileva Edoardo Ferrara di 3BMeteo.it.

Giovedì tregua con sole alternato a nubi irregolari ma tempo sostanzialmente asciutto, mentre venerdì giunge una seconda perturbazione responsabile di nuove piogge e rovesci sparsi. Il weekend inoltre potrebbe vedere la formazione di una ciclogenesi sull'Italia a seguito del terzo fronte atlantico, con recrudescenza dell'instabilità sulla Campania e ulteriori rovesci. Complessivamente sulla regione nel corso della settimana potrebbero cadere picchi di oltre 90-100mm, in particolare tra Irpinia e Cilento. Se il clima fino a giovedì sarà tutto sommato mite durante le ore diurne, aria decisamente più fredda potrebbe giungere nel weekend portando ad un generale calo delle temperature e ancora a venti a tratti forti. Insomma preparate gli ombrelli: entra in scena il vero autunno

METEO NAPOLI: mercoledì instabile o a tratti perturbato con rovesci e temporali intermittenti, ma talora intensi, in particolare tra mattino e pomeriggio, associati a un calo termico con massime entro i 19-20°C. Giovedì tregua in attesa di una nuova perturbazione venerdì con piogge intermittenti. Weekend instabile con ulteriori acquazzoni e temporali alternati a schiarite, massime in calo sui 16-18°C entro domenica.

METEO CASERTA: mercoledì instabile o a tratti perturbato con rovesci e temporali intermittenti, ma talora intensi, in particolare tra mattino e pomeriggio quando si potranno registrare locali nubifragi sulla provincia, associati a un calo termico con massime entro i 18-19°C. Giovedì tregua in attesa di una nuova perturbazione venerdì con piogge intermittenti. Weekend instabile con ulteriori acquazzoni e temporali alternati a schiarite, massime in calo sui 16-18°C entro domenica.

METEO SALERNO: mercoledì instabile o a tratti perturbato con rovesci e temporali intermittenti, ma talora intensi, in particolare tra pomeriggio e sera quando si potranno registrare locali nubifragi sulla provincia, associati a un calo termico con massime entro i 18-19°C. Giovedì tregua in attesa di una nuova perturbazione venerdì con piogge intermittenti. Weekend instabile con ulteriori acquazzoni e temporali alternati a schiarite, massime in calo sui 16-18°C entro domenica.

METEO AVELLINO: mercoledì instabile o a tratti perturbato con rovesci e temporali intermittenti, ma talora intensi, in particolare tra mattino e pomeriggio quando si potranno registrare locali nubifragi sulla provincia, associati a un calo termico con massime entro i 16-17°C. Giovedì tregua in attesa di una nuova perturbazione venerdì con piogge intermittenti. Weekend instabile con ulteriori acquazzoni e temporali alternati a schiarite, massime in calo sui 15-17°C entro domenica.

METEO BENEVENTO: mercoledì instabile o a tratti perturbato con rovesci e temporali intermittenti, ma talora intensi, in particolare tra mattino e pomeriggio quando si potranno registrare locali nubifragi sulla provincia, associati a un calo termico con massime entro i 17-18°C. Giovedì tregua in attesa di una nuova perturbazione venerdì con piogge intermittenti. Weekend instabile con ulteriori acquazzoni e temporali alternati a schiarite, massime in calo sui 15-17°C entro domenica.