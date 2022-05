Il sole va già in vacanza, in arrivo piogge a Napoli e in Campania

Dopo l'instabilità nelle regioni centro-settentrionali del weekend, il maltempo arriva anche a Napoli e in Campania. Sono gli effetti della blanda area depressionaria sull'Europa centrale, come riporta 3BMeteo.it. Non si tratterà di una vera e propria circolazione di bassa pressione, ma l'assenza di un deciso campo anticiclonico favorirà l'ingresso di deboli correnti instabili.

Rovesci in formazione anche sulle Alpi Marittime, oltre che lungo tutta la dorsale appenninica, anche in forma temporalesca, in locale sconfinamento agli entroterra tirrenici, specie tra basso Lazio e Campania. Qualche rovescio o temporale diurno anche sul Salento e sulla Calabria ionica. Ventilazione debole o moderata settentrionale, temperature in calo al Sud.

A Napoli piogge dalle 15.00 di oggi, con possibili temporali. Venti da sud-ovest di moderata intensità.