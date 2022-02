Maltempo in arrivo a Carnevale: torna l'inverno nel fine settimana

Il peggioramento atteso sulla Campania nell'arco del weekend di Carnevale si configura come il più intenso dell'intero mese di febbraio. Pioggia, neve fino a quote collinari e venti forti con burrasche e mareggiate interesseranno tutta la regione a iniziare dalla mattinata di sabato e poi in parte anche la domenica seppur prevalentemente nelle zone interne e in Appennino. Ecco le previsioni per la provincia partenopea di Carlo Migliore di 3bmeteo.

A Napoli, dopo un venerdì in gran parte soleggiato, rapido peggioramento sin dalle prime ore della mattinata di sabato con piogge e rovesci, anche abbondanti e localmente a sfondo temporalesco. L'instabilità proseguirà anche per il resto della giornata alternandosi a qualche schiarita dal pomeriggio. Schiarite che diventeranno prevalenti a fine giornata e condurranno a una domenica con poche nubi sparse in un contesto soleggiato.

Probabile neve sul Vesuvio sabato sera. Temperature in diminuzione con massime non superiori ai 12 gradi e minime anche inferiori ai sette gradi. Venti moderati di scirocco sabato poi in rotazione e rinforzo dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 70km/h al largo. Mare mosso o molto mosso fino ad agitato al largo.