Nuova perturbazione in arrivo, con piogge, rovesci e temporali: stop alla Primavera

Mercoledì è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteo sulla Campania, complice il transito di una perturbazione che ha origine da un area di bassa pressione in risalita dal Nord Africa, agganciata a sua volta da un flusso instabile proveniente dalla Scandinava, in espansione sull'Europa occidentale. Pertanto la giornata sulla regione sarà caratterizzata da un progressivo aumento della nuvolosità già dal mattino, con prime piogge che impatteranno le coste e il casertano nel pomeriggio; in serata precipitazioni diffuse anche ad entroterra ed Appennino, a carattere di rovescio o temporale entro tarda sera specie sui settori costieri tra Napoli e Caserta. Temperature massime entro i 17-19°C. Venti moderati-tesi in prevalenza meridionali, con locali rinforzi nel corso della sera lungo i settori costieri centrali. Seguirà un giovedì instabile, specie tra notte e mattino, con rovesci e possibili temporali in particolare sul Salernitano; graduale miglioramento dal pomeriggio. Weekend tra sole e nubi irregolari, ma senza precipitazioni rilevanti, salvo possibili isolati piovaschi lungo l'Appennino. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali.

Previsioni in Campania

Meteo Napoli: Mercoledì previste condizioni meteo in graduale peggioramento sulla città di Napoli, con nuvolosità variabile al mattino, in progressivo aumento nel corso del pomeriggio e prime piogge entro sera, anche a carattere di rovescio o temporale tra tarda sera e notte successiva. Precipitazioni accompagnate da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali. Temperatura massima di 17°C, minima di 10°C. Giovedì instabile nella notte, ma con miglioramento dal mattino; seguiranno schiarite via via più ampie nel corso del giorno. Venti moderati-tesi da O-NO.

Meteo Caserta: Mercoledì previste condizioni meteo in graduale peggioramento sulla città di Caserta, con nuvolosità variabile al mattino, in progressivo aumento nel corso del pomeriggio con prime deboli precipitazioni. Piogge che assumeranno carattere di rovescio tra tarda sera e notte successiva. Temperatura massima di 18°C, minima di 9°C. Giovedì instabile nella notte, ma con miglioramento dal mattino; seguiranno schiarite via via più ampie nel corso del giorno. Venti moderati-tesi da O-NO.

Meteo Avellino: Mercoledì previste condizioni meteo in graduale peggioramento sulla città di Avellino, con nuvolosità variabile al mattino, in progressivo aumento nel corso del pomeriggio. Prime precipitazioni in serata deboli o moderate, che assumeranno carattere di rovescio nella notte successiva. Temperatura massima di 17°C, minima di 7°C. Giovedì instabile nella notte, ma con graduale miglioramento dal mattino; seguirà una giornata tra sole e nubi sparse. Venti moderati da O-NO.

Meteo Salerno: Mercoledì previste condizioni meteo in graduale peggioramento sulla città di Avellino, con nuvolosità variabile al mattino, in progressivo aumento nel corso del pomeriggio. Prime precipitazioni in serata deboli o moderate, che assumeranno carattere di rovescio o temporale nel corso della notte successiva (giovedì notte). Temperatura massima di 17°C, minima di 10°C. Giovedì instabile tra notte e mattino, ma con graduali aperture dal pomeriggio. Venti moderati-tesi da Ovest.