In arrivo una perturbazione atlantica: temporali si abbatteranno su Napoli e su tutta la Campania

L'anticiclone subtropicale che sta determinando un inizio di settimana all'insegna della stabilità atmosferica con clima mite, come spiegano gli esperti di 3BMeteo.it, subirà un indebolimento già a partire da mercoledì, quando dall'Atlantico i flussi perturbati torneranno ad abbassarsi di latitudine avvicinandosi al Mediterraneo. Ma sarà da giovedì che la perturbazione inizierà a far sentire i propri effetti prima sul Nord per poi raggiungere anche il Sud venerdì 22 ottobre.

Meteo instabile sulle regioni centrali, isole maggiori e su parte del Sud con piogge e qualche rovescio, meno probabile però sul versante ionico, da venerdì. A Napoli previsti temporali nella fascia oraria che va dalle 11 alle 17. Temperature miti, con massime da mercoledì 20 a domenica 24 ottobre che oscilleranno tra i 20 e i 24 gradi, con le minime tra i 15 e i 18 gradi.