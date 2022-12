Le previsioni meteo: due giorni di nubifragi, poi torna l'anticiclone nel weekend

Tra giovedì e venerdì ennesima perturbazione atlantica sull’Italia con piogge e temporali anche intensi al Centrosud e venti forti. Sono le previsioni del tempo per i prossimi giorni a cura di 3bmeteo.com.

Il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara spiega che la perturbazione in arrivo tra giovedì e venerdì è "l’ennesima della serie in questo bimestre novembre-dicembre decisamente turbolento".

"Piogge e rovesci interesseranno gran parte dello Stivale da Nord a Sud, risultando localmente intensi e a sfondo temporalesco specie sul versante tirrenico". In Campania non sono esclusi nubifragi, il tutto "sarà accompagnato da venti a tratti anche forti tra Libeccio e Scirocco".

A seguire torna l'anticiclone

"Nel weekend avremo strascichi instabili, in particolare sabato, ma successivamente l’anticiclone dovrebbe mettere in pausa almeno per qualche giorno l’inverno con tempo più stabili e spunti piovosi assai sporadici. Il tutto accompagnato da un generale addolcimento termico con il freddo che si allontanerà solamente alle alte latitudini europee, almeno temporaneamente”, concludono da 3bmeteo.com.