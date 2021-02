Gelo siberiano in arrivo a Napoli, temperature fino a -3 gradi: attesa la neve

In arrivo di freddo di matrice russo-siberiana che dilagherà sull'Europa centro-orientale dal prossimo weekend, con clima rigido e temperature abbondantemente sotto lo zero. Il freddo arriverà anche in Italia dalla porta adriatica, con gelidi venti di bora e grecale, tracollo delle temperature e possibili nevicate fino in pianura e sulle coste, spiega 3BMeteo.

Napoli sarà colpita dal gelo da sabato 13 a mercoledì 17 febbraio in particolare. La giornata più fredda dovrebbe essere domenica 14 febbraio (San Valentino) con temperature che raggiungeranno i -3 gradi. Attesa neve a bassa quota tra il week end e lunedì.