In arrivo il gelo dalla Russia, minime in picchiata

Le condizioni climatiche e meteorologiche caratterizzate da sole prevalente e temperature non particolarmente fredde cambieranno nel corso del weekend per l'arrivo di correnti fredde dalla Russia che si accompagneranno sulla nostra regione a un sensibile calo delle temperature, un rinforzo della ventilazione e l'arrivo di nevicate seppur deboli che potranno cadere fino a bassa quota, anche localmente fino al piano. Vediamo allora un maggiore dettaglio per le città capoluogo.

METEO NAPOLI

"Condizioni del tempo in prevalenza soleggiate sulla città di Napoli con qualche sporadico annuvolamento, del tutto innocuo, più probabile nella giornata di venerdì e a cavallo tra sabato e domenica. Non sono previste precipitazioni. Temperature stazionarie fino a venerdì con minime intorno a 6-8°C e massime fino a 15°C, in calo tra sabato e domenica con massime minime anche sotto ai 5°C e massime non oltre 10-11°C. La ventilazione sarà in prevalenza orientale debole a tratti moderata fino a venerdì, tesa a tratti forte tra sabato e domenica. Il mare risulterà calmo o poco mosso sotto costa, mosso al largo fino a molto mosso nel weekend intorno alle isole del golfo", spiega il meteorologo Carlo Migliore di 3Bmeteo.it.