Freddo e forti raffiche di vento, prove di inverno a Napoli

Il vortice artico che ha attraversato tutta Italia sta per uscire di scena, perdendosi nel weekend nel sud balcanico. L'anticiclone da ovest del Continente verso est porterà al sud tempo più stabile in corrispondenza del prossimo weekend, anche se le condizioni non risulteranno sempre ed ovunque soleggiate, come spiegano gli esperti di 3BMeteo.it.

Previsioni meteo Napoli

A Napoli è prevista da domani una diminuzione delle minime che toccheranno i 6-7 gradi. Massime al di poco inferire dei 20 gradi. A preoccupare sarà soprattutto il vento, con raffiche provenienti da nord e nord est di 40-45 kmh. Oggi chiusi Bosco di Capodimonte e la funivia del Faito a causa proprio del vento. Cielo sereno o poco nuvoloso nel weekend.

ALLERTA METEO FINO AL 15 OTTOBRE