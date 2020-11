Temporali e crollo termico: assaggio di inverno a Napoli

Maltempo sulle regioni tirreniche in particolare su Campania e alta Calabria in queste ore. Qualche rovescio in Sardegna, in attenuazione da nord, fenomeni sparsi sulla Sicilia settentrionale con qualche temporale. Rimane asciutto in Puglia con schiarite anche ampie, salvo qualche goccia in arrivo la sera sul Gargano, come scrive 3bmeteo.

A Napoli temporali in arrivo nel pomeriggio (è allerta meteo per 24 ore), schiarite dalla tarda mattinata del 17 novembre, ma crollo termico nei giorni successive con le minime che potrebbero scendere sino ai 6-7 gradi.

Allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore Giallovalida a partire dalle 12 di lunedì 16 novembre fino alle 12 di martedì 17 novembre su tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese) e 4 (Alta Irpinia e Sannio) dove non vi sono condizioni di avversità meteo.

Si prevedono "Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale", che in alcune aree localizzate potrebbero assumere particolare intensità. Sono previste anche locali raffiche di vento nei temporali. Tali fenomeni potrebbero dare origine a un rischio idrogeologico localizzato con effetti al suolo come "Ruscellamenti superficiali con possibile trasporto di materiali, allagamenti di locali interrati e posti al pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali; possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori con inondazione delle aree limitrofe; possibile caduta massi; occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche a causa degli incendi boschivi verificatisi sul territorio regionale e per effetto della saturazione dei suoli".

La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi.