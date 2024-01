Vortice gelido in Campania: in arrivo la neve

Dal Mediterraneo occidentale una circolazione vorticosa, seppur debole, si sta dirigendo verso le nostre regioni meridionali pilotando due sistemi frontali, uno che ha attraversato nella notte la Sicilia, la Calabria e parte della Campania, un altro che segue a breve distanza e che dalla Sardegna punterà nelle prossime ore nuovamente la Sicilia, spiega 3BMeteo.it.

Piogge e rovesci

Nella notte piogge e rovesci hanno interessato più direttamente il settore centro-orientale dell'isola. Allagamenti hanno coinvolto il Catanese, dove nella notte i Vigili del Fuoco hanno dovuto effettuare diversi interventi. Alcune persone sono rimaste intrappolate nelle loro auto impossibilitate a procedere per il livello dell'acqua cresciuto rapidamente, in particolare fra Giarre e Riposto. Sul litorale ionico della Sicilia nelle ultime 48 ore gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto in alcuni casi i 230mm tra Acireale e Taormina, in seguito alle ripetute condizioni di maltempo. Piogge e rovesci sparsi hanno coinvolto inoltre la Calabria, in particolare il Reggino, e più debolmente Campania, Basilicata e tratti del Lazio, mentre la neve è caduta oltre i 1300/1500m sui rilievi di Sicilia e Calabria, imbiancando l'Etna con diversi centimetri di accumulo.

Gelate notturne

Le condizioni sono invece in miglioramento al Centro ma soprattutto al Nord, dove in seguito all'afflusso di correnti fredde di origine artica, alcune schiarite notturne hanno favorito un deciso calo dei valori minimi. Le temperature si sono portate intorno o sotto lo zero su molte aree della Val Padana, specie orientale, con punte di -5°C in Veneto sul Trevigiano; qualche gelata anche sulle zone interne della Toscana e in Umbria. Notte gelida sulle Alpi orientali con punte di -14°C a 1200m in Alto Adige.

Cosa accadrà nelle prossime ore

Al Nord solo qualche addensamento residuo su Alpi Marittime, Liguria ed Emilia Romagna, in graduale diradamento in giornata. Altrove condizioni stabili e in prevalenza soleggiate. Al Centro schiarite su Toscana e Umbria, in estensione tra il pomeriggio e la sera al Lazio. Nuvoloso sul versante adriatico con qualche debole pioggia in attenuazione in giornata prima sulle Marche, poi sull'Abruzzo. Deboli nevicate dai 700/900m. Al Sud piogge in temporanea attenuazione in Calabria e Sicilia, ma in nuova intensificazione dal pomeriggio sull'isola, specie sulle aree centro-settentrionali, con neve oltre i 1500/1600m. Sulle altre regioni irregolarmente nuvoloso senza fenomeni di rilievo, salvo in serata alcuni deboli fenomeni sull'alta Puglia. In Sardegna piogge e rovesci anche temporaleschi sul settore tirrenico, più deboli su quello occidentale. Neve sul Gennargentu dai 1200/1400m. Temperature in calo al Sud, in ripresa nei massimi al Nord.

Al Nord tempo stabile e soleggiato ma con banchi di nebbia nelle ore più fredde in Val Padana. Al Centro soleggiato sul versante tirrenico, nubi sparse e irregolari su quello adriatico, più frequenti in Abruzzo ma senza fenomeni. Al Sud tende a schiarire sulle aree peninsulari, specie su Puglia, Campania e alta Calabria. Ancora instabile in Sicilia con piogge e rovesci anche temporaleschi sul versante ionico, ma in attenuazione entro sera. Neve dai 1500m. In Sardegna residui piovaschi fino al mattino sulle aree sudorientali, in esaurimento con schiarite in estensione da nord. Temperature stabili, gelate notturne diffuse al Centro-Nord.

A Napoli crollo delle temperature da sabato 13 gennaio con le minime che potrebbero superare di poco gli zero gradi.

I consigli per prevenire le gelate in arrivo in casa

La Protezione Civile della Regione Campania, con bollettino meteo dell’11.01.2023, ha comunicato un sensibile calo delle temperature che interesserà il territorio nel corso dei prossimi giorni, con la possibile formazione di gelate notturne che tenderanno ad interessare le quote superiori ai 700-800 metri e localmente anche quelle inferiori.

Al fine di prevenire i fenomeni di congelamento dei contatori posti esternamente alle abitazioni, Gori invita i suoi utenti ad adottare alcuni semplici accorgimenti.

Alla presenza di basse temperature è consigliabile, infatti, proteggere con materiale isolante i contatori ubicati al di fuori dei fabbricati.

Inoltre, se le temperature scendono al di sotto dello zero, è opportuno durante la notte lasciar scorrere un filo d’acqua da un rubinetto dell’abitazione, avendo cura di raccoglierla in un contenitore: in questo modo si evita il permanere dell’acqua senza flusso all’interno delle tubature, che potrebbe congelare e quindi danneggiare l’impianto stesso.

Per le abitazioni o i locali non utilizzati nel periodo invernale (soprattutto nei comuni pedemontani) è invece preferibile provvedere alla chiusura della valvola di intercettazione del flusso dell’acqua (chiave d’arresto) posta in prossimità del contatore, svuotare l’impianto idraulico privato dall’acqua presente attraverso i rubinetti e proteggere il contatore con materiali isolanti.

Si ricorda che per eventuali segnalazioni di guasti o disservizi idrici è disponibile il Numero Verde 800-218270 gratuito ed attivo h24. Si fa presente, inoltre, che sul canale Youtube “GORI spa”, è presente un video-tutorial, diffuso anche attra-verso i canali social aziendali Facebook, Instagram e Twitter, che illustra come mettere in atto i consigli de-scritti.