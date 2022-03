Freddo a Napoli, neve sul Vesuvio: quanto durerà? Le previsioni

L'ondata di freddo continua ad abbattersi su Napoli e provincia, con la neve che spunta sul Vesuvio. Durante la giornata di oggi la temperatura minima registrata sarà di 6° C, come riferisce 3bmeteo.com.

Per domenica 6 marzo si prevedono nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza a graduale aumento della nuvolosità, fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1118m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da est-nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da sudovest. Mare poco mosso.

Le previsioni per inizio settimana

Nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio sono previste, invece, per lunedì 7 marzo. Schiarite in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 987m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da est-nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da nordest. Mare poco mosso.