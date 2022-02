Da stasera torna il gelo anche a Napoli: prevista neve anche a bassa quota in regione

Da qualche giorno correnti molto fredde, stanno interessando la Campania e non solo. La neve è caduta fino a bassa quota nelle aree interne, imbiancando anche Avellino. Da questa sera, come spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com, un nuovo impulso gelido farà ingresso sulla regione, portando una spiccata variabilità e delle nevicate sparse fino a 200mt tra Beneventano, Irpino ed interne del Salernitano, in particolare questa notte e nel pomeriggio di martedì 1 marzo.

Più asciutto e soleggiato su Casertano e Napoletano. Temperature in calo e sotto la media almeno fino a metà settimana, specie nei valori minimi. Ventilazione rafficata fino a 50-60 km/h da Nord-Nordest sui crinali e zone esposte. Il resto della settimana sarà caratterizzato da tempo generalmente stabile.

Meteo a Napoli

Sul capoluogo campano questa sera è atteso un generale aumento delle nubi e qualche pioviggine in corrispondenza dell’entrata di correnti più fredde. Da domani il cielo tornerà ad essere poco o parzialmente nuvoloso. Settimana nel complesso stabile e soleggiata. Temperature in calo tra domani e mercoledì, specie nei valori minimi che saranno compresi tra 5 e 6°C, massime tra 11 e 13°C.