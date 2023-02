Matrice artica si sta per abbattere sull'Italia: le conseguenze al Sud

“Appare ormai confermato l'arrivo di aria fredda di matrice artica sull'Italia tra domenica e lunedì, segnatamente al Nord e parte del Centro; l'interazione con il Mediterraneo favorirà la nascita di un vortice ciclonico a ovest della Penisola responsabile del ritorno di precipitazioni su gran parte del Paese”- a dirlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue - “entra dunque nuovamente in scena l'Inverno dopo giorni di anonimato assoluto, ma questa volta dovrebbe essere maggiormente coinvolto anche il Nord Italia, che ricordiamo soffre ancora di gravi condizioni siccitose. Servono tuttavia due importanti premesse: la prima è quella che la previsione risulta ancora molto complessa e assolutamente non definitiva, in quanto tutto dipenderà dall'esatta collocazione del minimo di bassa pressione, che ad oggi dovrebbe formarsi sulla Corsica; una sua minima variazioni avrebbe ripercussioni importanti sulla distribuzione di pioggia e neve. La seconda è che le precipitazioni attese al Nord da sole certamente non basteranno a risolvere il problema del deficit idrico ormai ben radicato da mesi; ci vorrebbero le grandi perturbazioni sciroccali e con elevata frequenza.”

NEVE A TRATTI IN PIANURA AL NORD, PIOGGE E TEMPORALI AL CENTROSUD

“Tanto premesso appare dunque ormai confermata una fase instabile a tratti perturbata che inizierà domenica e si trascinerà probabilmente almeno fino a martedì” - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - “piogge, rovesci e qualche temporale sparso bagneranno le regioni centro-meridionali, con neve in Appennino. Gli occhi però sono puntati sul possibile arrivo della neve a tratti in pianura al Nord: maggiori chances per Piemonte e Liguria interna ma con neve che a tratti potrebbe farsi vedere anche lungo la Riviera specie tra Savona e Genova, sotto i colpi della tramontana scura. Sebbene aumenti il margine di incertezza, la neve potrebbe scendere localmente in pianura anche su Lombardia ed Emilia, in collina o a tratti mista a pioggia in pianura sul resto del Nordest. Neve a quote basse anche in Toscana, a tratti in collina sulla parte settentrionale, mentre la quota sarà in progressivo rialzo scendendo verso il resto del Centro e al Sud. Il tutto accompagnato da un tracollo delle temperature al Nord e in parte anche al Centro a partire da domenica sera, sotto i colpi di freddi venti di Bora, Grecale e Tramontana”.