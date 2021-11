Con l'irruzione artica torneranno anche i temporali

Italia sottoposta ad una perturbazioni di origine artica e nord-atlantica. L'Anticiclone delle Azzorre si mantiene defilato e fatica ad estendere la sua influenza all'Europa centro-meridionale, una situazione che per ora non sembra sbloccarsi. Tra giovedì e venerdì break più stabile e soleggiato specie al sud, ma una nuova perturbazione giungerà rapidamente dal Nord Europa determinando un nuovo peggioramento nel corso del giorno a partire da Alpi, Nord e regioni tirreniche dove sono attese piogge a partire dal pomeriggio. La neve cadrà sulle Alpi mediamente dai 700-1000 m, ma localmente anche fino a 500 m di altitudine, come riporta 3BMeteo.it.

Previsioni meteo a Napoli

A Napoli abbassamento delle temperature il 30 novembre e il primo dicembre. Dal pomeriggio di mercoledì attese anche piogge sparse. Forti temporali per tutta la giornata di giovedì. Sabato previste minime tra i 3 e i 5 gradi a Napoli. neve in altura.