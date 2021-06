Sarà un'estate anomala, niente afa e molti temporali

L'estate 2021 sarà piena di sorprese, in senso però non sempre positivo, un po' come quest'annata Covid. L'alta pressione africana che caratterizza sempre l'estate italiana quest'anno si prenderà lunghe pause.

Le ondate di calore, che non mancheranno, verranno intervallate con più frequenza da piogge e temporali a luglio e agosto.

Estate dunque calda, ma senza temperature record, come stava invece avvenendo negli ultimi anni soprattutto al Sud.