Scirocco in arrivo, tornano a crescere le temperature ma la pioggia non molla la presa

Sole dopo diverse giornate di maltempo in Campania, ma una nuova perturbazione atlantica associata all'approfondimento di un vortice di bassa pressione molto ben strutturato tra l'Inghilterra e la Francia sarà pronta ad entrare in azione in Italia, come riporta 3BMeteo.

L'evoluzione sarà preceduta da un richiamo di aria più calda nord africana che porterà un temporaneo incremento delle temperature, ma lo scirocco anticiperà il maltempo.

Sarà maggiormente colpito il Nord-Ovest dai temporali, mentre al Sud l'afflusso sciroccale trasporterà velature e stratificazioni in un contesto che sarà ampiamente soleggiato con l'eccezione di qualche disturbo tra la Sicilia e la fascia ionica e farà salire le temperature superando la soglia dei 25°C, con punte anche di 26-27°C su Sardegna, Sicilia, estremo Sud e medio Adriatico.

Previsioni Meteo Napoli

Tornano a salire le temperature dal pomeriggio del 29 settembre per tutta la settimana. Possibilità di piogge giovedì 1 ottobre, ma tornerà il sole il giorno seguente con temperature superiori ai 25 gradi. Sabato 3 ottobre attesi temporali. Tempo instabile nei giorni successivi, fino al 6 ottobre e sole e cielo sereno o poco nuvoloso nei giorni successivi.