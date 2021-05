Alta pressione su tutta l'Italia, temperature estive in arrivo su Napoli e la Campania

L'alta pressione sta provando a riconquistare terreno espandendosi dall'Europa sudoccidentale verso est, passando anche per l'Italia. Il tempo cercherà di stabilizzarsi maggiormente su parte delle nostre regioni, anche se sull'Europa centrale incomberà una dinamica saccatura di bassa pressione alimentata da correnti di origine atlantica che si farà sentire ad intermittenza e con più frequenza sulle regioni alpine e su tratti della Val Padana. Si dovrà tenere in considerazione inoltre la risalita di nuovi corpi nuvolosi dal Nord Africa, destinati almeno fino a metà della settimana alle regioni del Centro-Sud Italia. Uno di questi punta oggi, martedì, isole e regioni centro-meridionali, distribuendo una nuvolosità stratificata medio-alta anche diffusa su Sardegna, Lazio e Campania, con piogge e rovesci sulla Sardegna, come scrive 3Bmeteo.

Caldo in arrivo

Da mercoledì però e sino al weekend compreso si assisterà in tutta la Campania ad un graduale incremento delle temperature, che toccheranno sabato 8 e domenica 9 maggio i 25-26 gradi a Napoli. Cielo sereno o poco nuvoloso anche all'inizio della prossima settimana.