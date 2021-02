Stop all'inverno, la primavera arriva in anticipo a Napoli: si supereranno i 20 gradi

Stop all'Inverno anche in Campania con l'arrivo dell'anticiclone subtropiacele. L'annuncio arriva dal meteorologo di 3bmeteo.Edoardo Ferrara che spiega – “nei prossimi giorni avremo condizioni di tempo stabile soprattutto al Centrosud con sole prevalente o al più nubi a tratti ma senza precipitazioni. Attenzione a possibili nebbie marittime sulle coste, specie ioniche ed entro venerdì anche su quelle adriatiche.".

Si alzano le temperature, ma attenti al maltempo

"Di inverno ci sarà ben poco nei prossimi giorni soprattutto per l’aspetto climatico, che sarà più consono alla stagione primaverile” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “i venti di Scirocco faranno infatti innalzare in modo sensibile le temperature specie nelle aree soleggiate del Centrosud. In particolare venerdì attese punte di oltre 21-24°C al Sud.

“Nel weekend l’anticiclone cederà sotto l’incalzare di una nuova perturbazione atlantica. Sud probabilmente ai margini dell’azione ciclonica con tempo più asciutto e in parte anche soleggiato” - concludono da 3bmeteo.com