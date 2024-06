Nubifragi e maltempo al Nord, caldo torrido al Sud

Prosegue il caldo torrido al Sud. Maltempo invece in buona parte del Nord. Ecco la previsioni meteo in Campania città per città riguardanti l'intera settimana.

METEO NAPOLI: alta pressione prevalente sulla città con sole alternato a tratti a qualche addensamento nuvoloso. Per l’intero corso della settimana non sono previste precipitazioni anche se non si può escludere qualche goccia durante i passaggi nuvolosi più compatti. Il clima resta moderatamente caldo con massime non oltre i 25/27°C ma particolarmente umido e quindi piuttosto fastidioso soprattutto nelle ore pomeridiane. Da venerdì è prevista una temporanea diminuzione delle temperature che nel weekend torneranno nuovamente a risalire.

METEO SALERNO: alta pressione prevalente sulla città con sole alternato a tratti a qualche addensamento nuvoloso. Per l’intero corso della settimana non sono previste precipitazioni anche se non si può escludere qualche goccia durante i passaggi nuvolosi più compatti. Il clima resta moderatamente caldo con massime non oltre i 24/26°C ma particolarmente umido e quindi piuttosto fastidioso soprattutto nelle ore pomeridiane. Da venerdì è prevista una temporanea diminuzione delle temperature che nel weekend torneranno nuovamente a risalire..

METEO CASERTA: alta pressione prevalente sulla città con sole alternato a tratti a qualche addensamento nuvoloso. Il clima resta caldo con massime fino a 30/32°C nella giornata di mercoledì. Sarà anche piuttosto afoso per i forti tassi di umidità dell’aria. Tra giovedì e venerdì è attesa una diminuzione delle temperature che venerdì si potrà accompagnare a qualche temporale. Weekend 15-16 giugno che si preannuncia di nuovo soleggiato e più caldo.

METEO AVELLINO: alta pressione prevalente sulla città con sole alternato a tratti a qualche addensamento nuvoloso. Il clima resta caldo con massime fino a 30/32°C nella giornata di mercoledì. Sarà anche piuttosto afoso per i forti tassi di umidità dell’aria. Tra giovedì e venerdì è attesa una diminuzione delle temperature che venerdì si potrà accompagnare a qualche temporale. Weekend 15-16 giugno che si preannuncia di nuovo soleggiato e più caldo.

METEO BENEVENTO: alta pressione prevalente sulla città con sole alternato a tratti a qualche addensamento nuvoloso. Il clima resta caldo con massime fino a 30/32°C nella giornata di mercoledì. Sarà anche piuttosto afoso per i forti tassi di umidità dell’aria. Tra giovedì e venerdì è attesa una diminuzione delle temperature che venerdì si potrà accompagnare a qualche temporale. Weekend 15-16 giugno che si preannuncia di nuovo soleggiato e più caldo.