L'ondata di caldo ha i giorni contati: temperature giù di 10 gradi

“L’ondata di caldo che attanaglia l’Italia da inizio settimana, nel weekend raggiungerà il suo apice sulle nostre regioni centro settentrionali con valori che in Valpadana toccheranno i 37/39°C” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni che prosegue – “Anche il Centro risulterà rovente con picchi sino a 37-38°C su vallate e pianure interne di Abruzzo e Marche, in ulteriore lieve rialzo poi lunedì, sino a 40-41°C su Valle del Tevere, vallate umbre, 38-40°C su piana del Liri, est-nordest romano, piana fiorentina, Valdarno, pianure senesi e grossetano.” – continua Mazzoleni “Al Sud le massime non subiranno grosse variazioni, con valori diurni ancora di 36/37°C sui settori interni, locali picchi di 38/39°C. Ferragosto da bollino rosso in ben 16 città, il livello massimo secondo il bollettino emesso dal Ministero della Salute.”

SETTIMANA PROSSIMA FINALMENTE SI SVOLTA

“Già nel pomeriggio/sera di domenica qualche rovescio si formerà sull’Appennino centrale ma soprattutto su Alpi e localmente Prealpi orientali” – avverte Mazzoleni - “Segnale che l’anticiclone africano a inizio settimana si indebolirà, con l’arrivo di rovesci e temporali lunedì su Alpi e Prealpi, in estensione a Valpadana centro orientale. Martedì i fenomeni dovrebbero interessare ancora localmente il Nordest e a seguire anche parte del Centro. Al Sud la coda del fronte dovrebbe giungere mercoledì con qualche fenomeno, specie sul basso versante adriatico” – prosegue Mazzoleni.

L’ingresso di correnti più fresche dal Nord Europa smorzeranno finalmente questa rovente ondata di caldo con massime che entro metà settimana perderanno localmente anche 8/10°C. Entro martedì il calo termico interesserà il Nord e il Centro e da mercoledì anche il Sud, specie peninsulare.”- concludono.

A Napoli le massime scenderanno sino a 28-30 gradi.