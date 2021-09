Torna l'estate con l'anticiclone africano: temperature sopra i 30 gradi in arrivo

“Dopo la fase temporalesca che ha interessato essenzialmente il Sud e le Isole, ora la stabilità torna su tutta Italia con l’anticiclone africano” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “ultime note instabili al Sud nelle prossime ore, con qualche rovescio non escluso tra Calabria e Sicilia, poi prevarranno condizioni soleggiate o al più a tratti parzialmente nuvolose su gran parte dello Stivale.

“La nota saliente tuttavia riguarderà le temperature, che saranno in ulteriore aumento su valori da piena estate durante il pomeriggio” – prosegue Ferrara – “attese punte di 30-31°C in Valpadana, picchi anche lievemente superiori al Centro (specie tra Toscana, Umbria e Lazio). Inizialmente meno caldo al Sud e Sicilia, dove il rialzo termico sarà più netto nella seconda parte della settimana, quando si potranno raggiungere punte anche di oltre 33-34°C. Caldo anche in montagna, con punte di oltre 27-28°C anche a 800-1000m. Chiaramente farà sempre fresco nottetempo e al primo mattino, complici anche le notti ormai più lunghe, con minime talora sotto i 17-18°C su pianure e vallate.”

PROSSIMA SETTIMANA PRIMO SERIO BREAK DELL’ESTATE

“La settimana tuttavia non sarà tutta stabile anzi da mercoledì l’alta pressione inizierà ad indebolirsi a partire dal Nord Italia, dove ritroveremo i primi acquazzoni e temporali sparsi in primis sui settori alpini. Nei giorni a seguire qualche rovescio o temporale anche di una certa intensità tenderà ad interessare anche la Valpadana e poi il Centro Italia a partire dalla Toscana. Non escluso anche un passaggio temporalesco più deciso sul finire della settimana al Centronord, mentre al Sud le condizioni atmosferiche si dovrebbero mantenere in prevalenza stabili. Le temperature caleranno progressivamente al Centronord, ma non si potrà ancora parlare di clima autunnale: laddove prevarrà il sole infatti il clima si manterrà piuttosto caldo” – concludono gli esperti.