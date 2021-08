Arriva la settimana più calda dell'anno: picchi sopra i 40 gradi e afa alle stelle per il superciclone africano

L'anticiclone africano si irrobustirà ed intensificherà ulteriormente in settimana la sua influenza. Sarà una settimana non solo in prevalenza stabile sulle nostre regioni, ma anche e soprattutto molto calda, con afa alle stelle. Per il Centro-Sud si segnala il transito di stratificazioni alte che offuscheranno a tratti il sole, specie nella giornata di martedì, come spiegano gli esperti di 3BMeteo.

Punte di 45 gradi

Le masse di aria calda nord africana saranno di intensità eccezionale e permetteranno alle temperature di raggiungere valori estremi anche sull'Italia. Entro mercoledì sulle zone interne delle isole maggiori la colonnina potrebbe toccare punte anche di 45-46°C, picchi diffusi di 40°C sull'entroterra del Sud peninsulare, poco inferiori al centro Italia e oltre 35°C sulla bassa Val Padana. Valori più bassi si registreranno lungo le coste per l'azione mitigante del mare, la cui superficie presenta temperature inferiori, ma con afa intensa. Afa alle stelle anche nei grandi centri urbani, specialmente dopo il tramonto e durante la notte. Lo zero termico si porterà verso quota 4000m a metà settimana sull'arco alpino, supererà i 4500m sulle regioni centrali e sfiorerà i 5000m al Sud. Solo sulle Alpi il clima rimarrà gradevole, con temperature che a 1500m non supereranno i 25°C, ma sull'Appennino il caldo sarà intenso e alla stessa quota sul settore centrale si raggiungeranno i 30°C e li si supereranno al Sud e sulle isole.

Temperature massime previste lunedì 9 agosto

Previsioni Napoli

Nelle zone dell'entroterra soprattutto possibili 40 gradi in provincia di Napoli nella settimana di Ferragosto. In città le giornate più calde con alti tassi di umidità e temperature tra i 37 e i 40 gradi dovrebbero essere martedì 10 e giovedì 12 agosto. Cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la settimana e per l'inizio della successiva.

Quanto durerà

L'egemonia anticiclonica sembra dover avere lunga vita e per tutta la settimana non si intravedono cambiamenti particolari. Anzi, nella seconda parte della settimana sarà il Nord Italia alle prese con un ulteriore riscaldamento, mentre al Centro-Sud si potrebbe andare incontro ad un ulteriore lieve ridimensionamento dei valori.