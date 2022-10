Notti tropicali e caldo come a luglio: sull'ottobrata l'anticiclone africano

La saccatura atlantica punta nuovamente a ovest stimolando una ennesima rimonta anticiclonica sub tropicale che dalle medie e basse latitudini si lancerà alla conquista dell'Europa centrale e settentrionale. l'Italia sarà dunque completamente conquistata dall'alta pressione e a parte qualche innocua infiltrazione umida, le piogge non avranno più alcuna possibilità di raggiungere la Penisola. Sole e caldo anomalo continueranno a farla da padrone ma saremo in buona compagnia di Francia e Germania che pure dovranno fare i conti con una notevole anomalia climatica. Questa situazione non si sbloccherà fino al giorno 30, poi c'è da valutare l'arrivo di un impulso più freddo dal nord Europa che potrebbe e qui il condizionale è d'obbligo, portare un peggioramento su parte della Penisola ma al momento la probabilità è piuttosto bassa, come riporta 3BMeteo.it.

Cielo sereno o poco nuvoloso a Napoli fino a fine ottobre. Temperature massime tra i 25 e i 27 gradi.