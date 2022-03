A Napoli scoppia la primavera, temperature in netta risalita grazie all'anticiclone africano

Una depressione di origine atlantica trova la strada sbarrata nella sua naturale evoluzione verso est da un anticiclone in rinforzo sul Mediterraneo centrale, costretta a segnare il passo ormai tra la Penisola Iberica e il Nord Africa. Ciò comporterà l'arrivo anche di sabbia sahariana, verso il centro dell'alta pressione, cone temperature primaverili, spiegano gli esperti di 3BMeteo.it.

Sullo Stivale prevale l'azione stabilizzante dell'anticiclone, anche se trovandosi relativamente vicina alla depressione afro-iberica risente del passaggio di stratificazioni medio-alte che scorrono sui cieli delle regioni settentrionali e di quelle tirreniche, anche con qualche debole precipitazione sulle zone alpine.

Previsioni Napoli

A Napoli fino a sabato 19 marzo temperature in netta risalita con massime che toccheranno i 20 gradi e cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Da domenica 20 marzo però si assisterà ad una diminuzione soprattutto delle minime che si avvicineranno nuovamente allo zero (previsti 2-3 gradi) sino a martedì della prossima settimana.