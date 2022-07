Caldo rovente in arrivo: si tornerà a sfiorare i 40 gradi

Dopo la pausa dell'ultima settimana, torna l'anticiclone africano sull'Italia. Un vasto e potente promontorio già esteso tra Francia e Penisola Iberica si espanderà infatti gradualmente verso di noi nei prossimi giorni, inglobando interamente lo Stivale entro venerdì.

Picchi maggiori al Nord e lungo il versante tirrenico. In particolare in Valpadana, Toscana, Umbria, Lazio e sul Foggiano si potranno nuovamente registrare picchi over 36-38°C. Sul fronte precipitazioni ci sarà davvero poco da dire: sole dominante e al più qualche rovescio o temporale di calore (anche intenso) su Alpi, Prealpi, in occasionale sconfinamento alle zone pedemontane nelle ore serali/notturne. Inutile sottolineare come questa situazione aggraverà ulteriormente il deficit idrico di cui soffrono le nostre assetate terre, con solo rare eccezioni, spiegano gli esperti di 3BMeteo.it.

CALDO ANCHE IN MONTAGNA

Il prossimo fine settimana si prospetta largamente assolato, al più qualche temporale su Alpi, Prealpi e Nordest, ma soprattutto caldo. Da Nord a Sud infatti si superereanno abbondantemetne i 30°C, con punte di 36-38°C ancora sui settori interni; non esclusi picchi locali di 39-40°C considerando anche i bassi tassi di umidità sull'entroterra, questo non solo al Centrosud ma anche in Pianura Padana. Caldo intenso anche in montagna, con massime fino a 30°C se non superiori a 1000m su Alpi e Appennino, punte di oltre 26°C a 1500-1600m, zero termico diurno ben oltre i 3500-4000m. Qualche grado in meno invece lungo le coste grazie alla brezze marine, ma qui i maggiori tassi di umidità renderanno il caldo meno sopportabile e afoso. Meteo: la situazione prevista nel weekend del 16-17 luglioMeteo: la situazione prevista nel weekend del 16-17 luglio

Durata

Il caldo africano non mollerà la presa almeno sino a metà della prossima settimana, quando potrebbe essere raggiunto un nuovo picco con valori notevoli. A seguire si apre un ventaglio di possibilità ancora tutte da valutare, ma non è escluso uno smorzamento quantomeno parziale della canicola con arrivo di qualche temporale in più a partire da Nord.

Cosa accadrà a Napoli

Temperature sopra i 30 gradi per tutta la settimana a Napoli. Picco di caldo da domenica 17 luglio, quando si registreranno 35 gradi. La settimana successiva vedrà la colonnina di mercurio salire ancora.