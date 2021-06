Caldo africano, in arrivo due settimane di temperature record a Napoli e in Campania

Scoppia l'estate in Campania

L'anticlone africano porterà un moderato supporto di correnti calde nord africane che contribuiranno a mantenere elevate le temperature su molte regioni. Tuttavia si dovrà tenere in considerazione anche la presenza di una saccatura di bassa pressione sull'Europa orientale che terrà lo Stivale spesso lungo il confine destro dell'anticiclone, con le regioni adriatiche che risentiranno così di una blanda circolazione settentrionale. Questa sarà causa di alcuni disturbi in prossimità dell'Appennino e delle Alpi occidentali, con formazione di qualche rovescio o focolaio temporalesco, come riporta 3BMeteo.

Caldo africano al Sud

Da lunedì 14 giugno e per i successivi 10-15 giorni almeno si assisterà ad una ondata di calore record in Campania, con temperature massime vicine ai 35 gradi in particolare sabato 19 a venerdì 25 giugno a Napoli e provincia. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso.