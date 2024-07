Ondate di calore, criticità prorogata fino a sabato 20 luglio in Campania

Il Centro funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato il vigente avviso di criticità per "ondate di calore" fino alle 12 di sabato prossimo, 20 luglio.

Sono previste temperature massime che potranno essere anche di 4/6°C al di sopra delle medie stagionali (nella giornata di domani si attesteranno tra i 3 e i 5 gradi in più per poi salire ulteriormente nelle giornate successive) e risulteranno associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 70/80% in condizioni di scarsa ventilazione.

Le raccomandazioni della Protezione civile

La Protezione civile regionale raccomanda di non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti con l'auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio.

Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici.

Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione.