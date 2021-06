L'afa non abbandona Napoli: nuova ondata di caldo tra oggi e domani

La saccatura depressionaria che per giorni ha stazionato in prossimità della Francia, come spiegano gli esperti di 3BMeteo.com, si è messa in moto verso est portandosi sull'Europa centrale e nel corso del weekend determinerà l'indebolimento dell'anticiclone nordafricano, esteso in settimana alle nostre regioni meridionali e responsabile del caldo canicolare che sta interessando Napoli e tutto il Sud Italia. Ne conseguirà un certo smorzamento della canicola sulle regioni meridionali, in un contesto comunque di bel tempo prevalente e ancora afoso.

Le previsioni per oggi

A Napoli oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4393m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domani

A Napoli domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4358m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.