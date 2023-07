Al via la settimana più calda di sempre, a Napoli potrebbe essere superato il record di 36 anni fa

Ulteriore intensificazione del caldo da oggi e per tutta la settimana. A causarla correnti bollenti di estrazione sahariana che spingeranno lo zero termico fino a 4500m al Nord e tra 4800 e 5000m al Centro Sud. Persino alla quota di 1500m si potranno avere valori massimi fino a 28/30°C. Mercoledì sarà la giornata più calda per l'intero territorio italiano, poi da giovedì le temperature si ridimensioneranno leggermente al Nord e in parte anche al Centro mentre al Sud il gran caldo continuerà e sembra che possa persistere fino al 25/26 luglio il che conferirebbe a questa ondata di caldo il record per durata, tralasciando gli eventuali record di temperatura, spiegano gli esperti di 3BMeteo.it.

Meteo - Temperature massime in pianura per mercoledì 19 luglio

Saranno tutti valori sopra media con scarti anche di 10°C e più rispetto alla normalità. I valori di umidità dell'aria saranno l'ago della bilancia che farà la differenza tra caldo afoso e caldo torrido. In prossimità dei litorali e nell'immediato entroterra costiero l'afa raggiungerà valori opprimenti a dispetto di temperature dell'aria più basse, raramente superiori ai 34/35°C. All'interno dove il caldo sarà più asciutto la soglia dei 40°C sarà ampiamente superata al Sud con punte fino a 44/45°C o persino superiori sulle Isole maggiori e in Puglia. Anche al Centro i 40°C potranno essere superati seppur non di molto con un possibile record storico per la città di Roma che nel luglio del 1983 ha fatto segnare il valore più alto in assoluto di 40.5°C. Molto caldo anche al Nord con massime fino ai 40°C o leggermente superiori sull'Emilia Romagna.

A Napoli potrebbe essere superato il record di 39 gradi raggiunto nel 1987. Le previsioni per questa settimana indicano una forbice tra i 36 e i 40 gradi per le massime nella nostra città, con temperature percepite sui 42-43 gradi in particolare martedì 18 e mercoledì 19 luglio.

Temperature massime assolute di luglio

Meteo - Temperature per martedì intorno alla mezzanotte

L'afa non si placherà neppure la sera, dove ad esempio a Napoli le temperature potrebbero raggiungere i 30 gradi.