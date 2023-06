Caldo torrido proveniente dal Sahara: A Napoli attesi 35 gradi

Sul Mediterraneo centrale e sull'Italia continua a rinforzarsi l'anticiclone africano. L'alta pressione diventerà ogni giorno sempre più robusta e favorirà non solo tempo in gran parte stabile e soleggiato, ma anche caldo via via più intenso, tanto che ci troveremo nel mezzo della prima fiammata africana dell'estate 2023, spiega 3BMeteo.it.

L'anticiclone tuttavia non sembra essere troppo longevo e già a partire da giovedì subirà probabilmente un attacco ad opera di una perturbazione atlantica che raggiungerà l'Italia a partire dalle regioni settentrionali, con piogge, temporali e un deciso ridimensionamento delle temperature.

Caldo torrido

Temperature molto alte al Sud. Da mercoledì 21 giugno, infatti, data che coincide con il solstizio d'estate,l'anticiclone africano denso di aria torrida e proveniente del Sahara porterà picchi di calore in molte regioni del Centro-Sud. Il bollettino relativo alle ondate di calore, curato dal ministero della Salute, sottolinea che in 15 città scatterà il "bollino giallo": Napoli non rientra tra queste città a rischio, ma giovedì sarà la giornata più calda: attesi 34-35 gradi in città. Le temperature percepite però saranno maggiori a causa della forte umidità. Cielo sereno e poco nuvoloso per tutto il weekend incluso a Napoli.