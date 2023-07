Ondate di calore a Napoli, temperature massime percepite di 37 gradi

Due giorni da "livello giallo" ovvero di 'pre-allerta' a Napoli per l'ondata di calore che sta investendo la città partenopea. E' quanto rilevato dal Sistema nazionale di previsione allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, con il supporto tecnico-scientifico del Centro di competenza del dipartimento della Protezione civile.

Il sistema permette la previsione, sorveglianza e prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione in 27 città italiane e consente di individuare, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche che possono avere un impatto significativo sulla salute dei soggetti vulnerabili.

In base a questi modelli vengono elaborati dei bollettini giornalieri per ogni città, in cui sono comunicati i possibili effetti sulla salute delle condizioni meteorologiche previste a 24, 48 e 72 ore.

A Napoli è previsto il livello 1 di allerta, ovvero quello di colore "giallo", per le giornate di mercoledì 12 e giovedì 13 luglio. Nel capoluogo campano è prevista una temperatura massima percepita di 37 gradi per i prossimi due giorni.

Nei due giorni in questione, inoltre, la temperatura prevista è di 27 gradi alle ore 8.00 e di 33 alle ore 14.00.