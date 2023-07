Allerta caldo fino a sabato in Campania: si supereranno i 40 gradi

La Protezione Civile della Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato il vigente avviso di ondate di calore almeno fino alle 14 di sabato 22 luglio. Su tutta la regione si prevedono ancora temperature molto al di sopra dei valori medi stagionali (circa 7-9 gradi in più rispetto agli standard del periodo) con valori che potranno superare i 40-41 gradi e un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare anche l'80 per cento e in condizioni di scarsa ventilazione. La Sala Operativa regionale invita i sindaci di tutti i Comuni interessati e gli enti competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione.

"Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all'esterno e di limitare gli spostamenti con l'auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici", spiega la Protezione Civile in una nota.

Come proteggere i pet dal caldo: tutti i consigli più utili

Noi esseri umani non siamo gli unici a mal sopportare il caldo, anche i gatti e i cani soffrono durante le giornate di afa. Il motivo? Questi pet hanno una minore capacità di termoregolazione e, di conseguenza, sono più soggetti a colpi di calore.

Per scongiurare ciò, è importante conoscere i sintomi come:

respiro affaticato

affanno

spossatezza

In tal caso è necessario recarsi tempestivamente presso il proprio veterinario di riferimento che saprà consigliarti come intervenire.

Ma cosa fare per aiutare il pet a sopportare le giornate più calorose?