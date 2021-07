Meteo, caldo africano fino a 40 gradi. "E potrebbero esserci temporali per niente rinfrescanti"

Una intensa e prolungata ondata di caldo africano, con picchi di 38-40°C per diversi giorni. Sono le previsioni del tempo per il Centrosud di 3bmeteo.com.

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com spiega che "farà molto caldo praticamente per tutta la settimana, a causa dei venti in arrivo dal Nord Africa, decisamente roventi". I picchi saranno addirittura di 38-40°C. "Qualche grado in meno lungo le coste ma afa alle stelle, così come nelle grandi città, dove si soffrirà anche in tarda sera e in prima nottata. Le temperature percepite potranno così superare anche i 38°C. Inoltre fino a mercoledì avremo cieli spesso lattiginosi, giallognoli, o a tratti nuvolosi, anche per via della sabbia in sospensione richiamata dal deserto, cosa che tra l'altro potrà favorire anche qualche locale breve piovasco o isolato temporale, non certo rinfrescante”, conclude.

Una situazione difficile, mentre paradossalmente nel Nord del paese ci saranno “violenti temporali, frane, allagamenti e danni".

A proposito del forte caldo, un'allerta meteo per ondate di calore è stata stamane diramata anche dalla Protezione civile della Regione Campania.