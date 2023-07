Il caldo africano è alle porte: temperature fino a 38 gradi

“Nel prossimo fine settimana arriverà di gran carriera l'anticiclone africano, rimontando dapprima soprattutto al Centrosud”. A parlare è il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara. "In questa fase dunque tanto sole per tutti o quasi. Il rovescio negativo della medaglia sarà però l'avvio anche di una intensa e prolungata ondata di caldo africano: già nel weekend primi picchi di 36-38°C al Centrosud se non superiori su Sicilia e Sardegna, mentre nella prossima settimana picchi di 38-40°C si potranno registrare sulle zone interne del Centrosud, se non punte localmente superiori al Sud e sulle Isole".

“Questa seconda e più intensa ondata di caldo stagionale potrebbe durare almeno una decina di giorni al Centrosud, mentre al Nord non è da escludere un break temporalesco a metà della prossima settimana con quantomeno parziale smorzamento della canicola, ma rimane una tendenza che necessita di conferme” - concludono da 3bmeteo.com,