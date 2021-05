Caldo torrido in arrivo, l'estate piomba su Napoli: 35 i gradi previsti

Caldo africano in arrivo in Campania da domenica 23 maggio. Attesi 30 gradi a Napoli che andranno poi via via ad aumentare sino a toccare i 35 gradi lunedì 24 maggio. Le temperature poi si assesteranno nei giorni successivi tra i 26 e i 30 gradi. Sono gli effetti dell'anticiclone che si sta per abbattere sull'Italia.

Probabile l'assalto alle spiagge e ai luoghi freschi dunque dal weekend, auspicando nel rispetto delle restrizioni Covid, al fine di evitare al virus di trovare terreno fertile per la sua diffusione.