Caldo record in arrivo, fino a 43 gradi percepiti a Napoli

Ondata di caldo record su tutto il Mediterraneo nel corso della prossima settimana. La massa d'aria nord africana, che attualmente raggiunge l'Italia da più giorni, raggiungerà il suo picco a partire da lunedì e andrà ad alimentare la cupola di calore nord africana che si posizionerà proprio sui nostra Penisola, spiega 3bMeteo.it.

Le cause del caldo record

La causa è da ricercarsi da una concausa di eventi. Il cambio di scenario ha portato una massa d'aria più fredda verso le Canarie. Come risposta è risalita una massa d'aria molto calda che in questi giorni sta portando temperature bollenti tra Nord Africa e Medio Oriente. Nel contempo i monsoni dell'Africa Occidentale spingono tutta la fascia anticiclonica sub tropicale verso Nord. Così l'Italia non solo si trova inserita nel flusso molto caldo ma si trova anche sotto i moti discendenti dell'anticiclone che causano un ulteriore aumento termico per compressione della massa d'aria. Ci troviamo poi in quelle situazioni in cui il jet stream, ovvero il vento portante in alta quota, è più ondulato rispetto ai mesi precedenti; questo non solo crea condizioni meteo più statiche ma anche ondate di caldo che nell'emisfero nord avvengono in maniera simultanea. Questi tipi di pattern, più ricorrenti, sono messi in relazione ai cambiamenti climatici. Infatti l'ondata di calore sul Mediterraneo si aggiunge a quella del Nord Africa, degli Usa meridionali, del Medio Oriente e dell'Asia meridionale. Ma in simultanea ritroviamo fenomeni estremi opposti come le precipitazioni record che stanno avvenendo sugli USA centrali, nonché su India, Cina e Giappone.

I giorni più caldi dell'anno al Sud

Tra il 16 e il 20 luglio l'apice dell'afa al Sud, con temperature sopra i 40 gradi in molte regioni. A Napoli le giornate più calde saranno lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 luglio, quando le temperature toccheranno i 38 gradi, ma le percepite raggiungeranno addirittura massime di 43 gradi.