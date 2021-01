Temperature sottozero e venti gelidi, Buran sta tornando

L'avanzamento dell'alta pressione dall'oceano Atlantico verso la Scandinavia, porterà in Italia un'aria gelida di origine artica. Le previsioni per i prossimi giorni non sono incoraggianti in Campania.

Nel dettaglio Napoli dopo alcuni giorni di cielo sereno o poco nuvoloso, sarà travolta da venerdì 15 gennaio da un'ondata di gelo artico con temperature che potrebbero scendere sotto lo zero, con possibilità di nevicate. Per avere una risalita delle temperature bisognerà attendere lunedì.