Il maltempo ha le ore contate: in arrivo l'anticiclone dell'Immacolata

La perturbazione in azione oggi sulle regioni centro-meridionali sta provocando disagi a Napoli e provincia (VIDEO). Da domani però le condizioni meteo saranno in miglioramento. La perturbazione si allontanerà dallo Stivale favorendo un miglioramento. Al suo seguito, tuttavia, rimarrà attivo un flusso di correnti settentrionali in scorrimento lungo il bordo destro di un anticiclone in espansione dall'Europa sudoccidentale, responsabile di una certa variabilità che si attarderà sul medio Adriatico e al Sud, dove per almeno altre 48 ore saranno possibili alcuni piovaschi. Sul resto d'Italia invece il tempo è destinato ben presto a stabilizzarsi e il bel tempo diverrà protagonista fino a giovedì, come spiega 3BMeteo.it.

METEO MERCOLEDI' E GIOVEDI'

Mercoledì al Sud addensamenti irregolari su alta Puglia, Campania e Calabria tirrenica con alcune piogge sparse, in estensione entro sera anche a Salento e nordest Sicilia. Altrove nubi irregolari in un contesto asciutto, compresa la Sardegna. Temperature in lieve aumento al Nord ma con gelate diffuse fino al mattino in Val Padana. Venti di Maestrale tesi o moderati. Giovedì invece al Sud sole in prevalenza. A Napoli in particolare cielo sereno o poco nuvoloso dal 6 dicembre con temperature tra i 5 e i 12 gradi. Meteo stabile anche venerdì 8 dicembre e in generale non dovrebbero essere previste perturbazioni nel weekend dell'Immacolata.