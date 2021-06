L'anticiclone africano si abbatte sul Sud, scoppia l'estate a Napoli: tornano i bagnanti sul lungomare

Il 2 giugno trascorrerà tra luci e ombre sulla Campania, con sole alternato a nubi irregolari che potranno produrre anche brevi e occasionali piovaschi sopratutto sulle zone interne appenniniche. Clima abbastanza caldo ma senza eccessi, come spiega 3BMeteo.

Anticiclone africano

Nei giorni a seguire l'alta pressione africana si estenderà progressivamente verso la Campania, favodendo tempo in prevalenza stabile e assolato almeno fino a sabato compreso. Solo sulle interne appenniniche si potranno addensare maggiori annuvolamenti pomeridiani, ma con basso rischio di pioggia. La nota saliente riguarderà la temperature, che saranno in aumento con il primo vero caldo estivo di stagione: entro sabato infatti si potranno raggiungere se non superare punte di 30-31°C, mentre sulle coste il caldo sarà mitigato dalle brezze marine, più fresche. Nel caso specifico di Napoli e Salerno ci attendiamo massime intorno ai 27-28°C, mentre su Avellino si potranno registrare picchi di 30°C entro sabato. Il caldo si farà anche piuttosto afoso per aria umida proveniente dal mare.

Nel corso di domenica l'alta pressione si indebolirà almeno in parte, favorendo una maggiore variabilità con sole alternato a nubi sparse, anche se ad oggi non si prevedono particolari precipitazioni.