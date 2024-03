Allerta meteo prorogata: la decisione del Comune di Napoli su parchi e scuole

L'allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi che era già in vigore è stata prorogata dalle ore 20 di questa sera fino alle ore 20 di domani martedì 12 marzo. Il Comune di Napoli ha quindi deciso di prorogare anche la chiusura dei parchi cittadini, e con essi il pontile Nord di Bagnoli. Palazzo San Giacomo ha deciso anche l'interdizione dell'accesso alle spiagge pubbliche nel territorio cittadino.

Resteranno aperte quindi le scuole della città.

L'allerta meteo

La Protezione Civile regionale ha fatto sapere stamane che il livello giallo di allerta per piogge e temporali è prorogato fono alle 20 di domani. Sul territorio della Campania, infatti, continueranno ad insistere precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che potrebbero portare un conseguente rischio idrogeologico, con allagamenti e frane.

Fenomeni di dissesto - precisa la Protezione Civile - potranno verificarsi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli. Ai Comuni è stato richiesto di "mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile".