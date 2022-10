Maltempo in arrivo sulla Campania: allerta meteo della Protezione civile

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore "giallo" valido a partire dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani, giovedì 13 ottobre.

Su tutta la Campania si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense.

Si prevede un rischio idrogeologico localizzato con possibilità di fenomeni come allagamenti, inondazioni, ruscellamenti con trasporto di materiale, occasionali fenomeni franosi e caduta massi per effetto della saturazione dei suoli. Si raccomanda ai sindaci di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile.

Le previsioni di 3bmeteo per i prossimi giorni

Un vortice depressionario sta approfondendosi in queste ore sul Mediterraneo occidentale ed è diretto verso l'Italia meridionale peninsulare. Cosa succederà nel dettaglio nelle prossime ore sulla Campania? A delinearci il quadro sono le previsioni di 3bmeteo.com.

Nella giornata di oggi, mercoledì 12, le condizioni meteo saranno ancora stabili ma si osserverà un generale e graduale aumento della nuvolosità su tutta la regione, con le prime pioviggini attese nella tarda serata-nottata sul casertano e rilievi appenninici. Più asciutto altrove.

Sarà però domani, giovedì 13, che il maltempo colpirà duramente la Campania. Le piogge e i rovesci risulteranno abbondanti, a tratti forti, e non si escludono locali criticità o allagamenti. Le aree più colpite saranno il Beneventano, l'Avellinese e il Cilento, dove i fenomeni potrebbero stazionare e assumere carattere temporalesco, accumuli pluviometrici anche oltre i 20-30mm in poche ore, minori, tra 5 e 15mm su Casertano e Napoletano. Vento rafficato da nord-est, da sud-est sul Cilento.

La buona notizia è che il peggioramento sarà molto rapido e infatti già da venerdì le condizioni meteo miglioreranno rapidamente. Questo grazie a un'imponente rimonta anticiclonica che porterà tempo stabile e in gran parte soleggiato per tutto il weekend e l'inizio della prossima settimana.