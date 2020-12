Allerta meteo, scuole chiuse anche giovedì 3 dicembre

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha firmato un'Ordinanza contingibile ed urgente per la Chiusura delle scuole cittadine per il giorno 3 dicembre 2020 causa previste avverse condizioni meteo. Nel provvedimento del primo cittadino si premette che, oggi, la Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) di Protezione Civile della Regione Campania ha diramato l’avviso di allerta per previste condizioni meteorologiche avverse; in particolare sono previste dalle ore 20:00 di oggi mercoledì 2 dicembre 2020 e, salvo ulteriori valutazioni, fino alle ore 18:00 di domani giovedì 3 dicembre: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità, ma in attenuazione dalla tarda mattinata di giovedì, 03 dicembre 2020. Raffiche, soprattutto nei temporali.

Nell'ordinanza, inoltre, si prende atto che nell’ordinanza sindacale n. 619 del 01/12/2020, con la quale è stata disposta per la giornata di oggi mercoledì 2 dicembre 2020 la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, ci si è riservati di prorogare la chiusura anche per la giornata di giovedì 3 dicembre alla luce dell’evoluzione dello stato di allerta e che l’avviso odierno di allerta conferma fino alle ore 18:00 di domani giovedì 3 dicembre lo stesso livello di criticità “arancione” e la stessa tipologia di rischio “diffuso” e si sottolinea inoltre che il dirigente del Servizio tecnico scuole ha confermato le medesime valutazioni di ieri circa la correlazione del rischio a problematiche territoriali di natura idrogeologica, stante l’assenza di segnalazioni di problematiche strutturali per le strutture scolastiche, tali da impedirne l'uso in sicurezza.

Pertanto il rischio per la platea scolastica in presenza (fascia 0/6 scuola dell'infanzia e prima elementare) è sempre da individuarsi nel percorso casa – scuola, in particolar modo nelle aree cittadine più vulnerabili per criticità idrogeologiche connesse alla fragilità del territorio, in particolare del patrimonio arboreo cittadino, della stabilità di pali, segnaletica o impalcature anche in prossimità delle aree esterne pertinenziali agli edifici scolastici.

Nell'ordinanza, inoltre, si fa riferimento alla determinazione confermata dal dirigente competente di procedere alla chiusura delle scuole, a tutela della popolazione scolastica attualmente in presenza, anche per la giornata di domani 3 dicembre 2020, fatto salvo la possibilità del dirigente scolastico di consentire l'accesso al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e si ritiene pertanto, in via prudenziale, di dover prorogare per domani 3 dicembre 2020 provvedimenti contingibili ed urgenti atti a scongiurare il pericolo anzidetto a tutela dell’integrità fisica della popolazione cittadina più fragile.

Il provvedimento del Sindaco, quindi, ordina, per la giornata di domani giovedì 3 dicembre 2020, su tutto il territorio cittadino, la chiusura degli edifici pubblici e privati ad uso scolastico, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido a tutela della platea scolastica in presenza e dispone di consentire comunque la possibilità di accesso negli istituti scolastici ai dirigenti e al personale dagli stessi individuato per eventuali specifiche necessità, invitando la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e forti raffiche di vento. Oltre a quanto disposto con la richiamata ordinanza si comunica che i parchi pubblici cittadini resteranno chiusi per l'intera giornata di domani 3 dicembre