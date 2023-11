Temporali e venti forti, scatta l'allerta meteo arancione: i dettagli

Per quanto riguarda la provincia di Napoli la Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore arancione valido a partire dalle 21 di oggi, giovedì 2 novembre, fino alle 21 di domani, venerdì 3 novembre.

Sono previste piogge e forti temporali sull'intera regione, che invece è in allerta meteo gialla per le zone dalla 4 in poi (extra provincia di Napoli quindi). Su tutta la regione, indipendentemente dalla zona, vige anche una allerta per venti molto forti con raffiche e mare molto agitato lungo le coste esposte.

I temporali, anche di forte intensità, daranno luogo a - spiega la Protezione civile - "un rischio idrogeologico diffuso e ad un rischio idraulico, con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse".